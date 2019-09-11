На главу Офиса Зеленского надели наручники

На главу Офиса президента Украины Андрея Богдана надели наручники. Об этом чиновник поведал в своем Facebook.

«Инцидент» произошел во время отдыха на элитном курорте в Сен-Тропе, куда Богдан отправился в День независимости Украины, 24 августа. На выложенном фото видно, как жандарм выворачивает Богдану руку и приставляет к его голове пистолет.

Богдан заявил, что был не одинок в поездке в Сен-Тропе. С ним, утверждает он, ездил министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

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Ранее сообщалось, что в Сен-Тропе Богдан прилетел на свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук. СМИ неофициально называли Довбенко «смотрящим» за Минюстом Украины при бывшем президенте Петре Порошенко.

Сам Богдан позже оправдался за свою поездку, заявив, что в свободное время может ехать куда захочет. «Главное — не воровать», — подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал поездку Богдана, заявив, что тот был не прав. «Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять», — заявил украинский президент.

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