В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

На территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, сейчас располагается музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. Однако в ОНК Москвы поступила информация, что одна из башен используется по прямому назначению, и там содержатся двое подозреваемых.

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Камера, в которой обнаружили арестованных, площадью примерно четыре квадратных метра. В ней установлены двухъярусная кровать и напольный унитаз без сидения. Из сломанного смесителя постоянно льется вода. «Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно», — возмутился правозащитник.

Подобные казематы, по утверждению Мельникова, также были обнаружены в СИЗО «Матросская тишина». Там люди сидят в окружении плесени и грибка, в непосредственной близости с туберкулезным блоком.

Руководства СИЗО не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах.

5 сентября стало известно, что двое сотрудников новейшего СИЗО России «Кресты-2», а также один подсудимый стали фигурантами уголовного дела. 23-х и 25-летние мужчины, а также 26-летний подсудимый обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

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