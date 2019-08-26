Российским СИЗО нашли оригинальное применение

Старые здания тюремных замков, используемые в России в качестве следственных изоляторов (СИЗО), стоит передать музеям. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.

По словам Федотова, под содержание подозреваемых и обвиняемых нужно построить новые современные изоляторы. «Нужно строить новые СИЗО и закрывать те, которые расположены в сильно изношенных тюремных замках прошлых веков. Лучше эти замки отдать под музеи», — сказал глава СПЧ.

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Федотов отметил, что посещал новые СИЗО в разных регионах России, и указал на значительно более цивилизованные условия содержания людей в таких изоляторах. «В камере есть не только унитаз, но и душ, а если есть душ, то уже нет неистребимого тюремного запаха», — отметил он, добавив, что в таких условиях отношение людей друг к другу также становится более цивилизованным.

26 августа стало известно о случаях пыток в российском СИЗО «Кресты-2», недавно введенном в эксплуатацию после десяти лет строительства. Ранее в сеть попало видео пыток одного из арестантов этого СИЗО.

Ранее планы о переоборудовании старых зданий московских следственных изоляторов под музеи и арт-кластеры озвучивал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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