Московским СИЗО нашли оригинальное применение

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил переоборудовать здания столичных следственных изоляторов (СИЗО) в музеи и арт-кластеры. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Видимо, есть желание у федеральных властей что-то построить на месте СИЗО, — заявил депутат агентству. — Нужно оценивать окружающую обстановку, мнение жителей. Хотя это исторические уже здания. Можно много чего интересного сделать, чем те учреждения, которые в них уже находятся. Можно и в музеи преобразовать с экскурсиями, и преобразовать, как те же заводы и фабрики сейчас преобразуются».

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Герасимов также поддержал идею закрытия следственных изоляторов в центре столицы, отметив, что это будет способствовать повышению уровня безопасности в городе.

Ранее в декабре заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что Бутырский следственный изолятор в центре Москвы решено закрыть. Также будет ликвидировано СИЗО №3 «Пресня». «Матросская тишина» пока продолжит работу. Вместо старых изоляторов планируется построить новый, рассчитанный на пять тысяч заключенных. Работы будут вестись за счет столичного бюджета.

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