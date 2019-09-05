Сотрудников новейшего СИЗО России обвинили в вымогательстве

Двое сотрудников СИЗО «Кресты-2», а также один подсудимый стали фигурантами уголовного дела. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

23-х и 25-летние мужчины, а также 26-летний подсудимый обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

По данным следствия, с 18 по 19 июля подозреваемые, находясь в камере с 21-летним мужчиной, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков, потребовали от него 20 тысяч рублей. Потерпевший не смог найти такую сумму, после чего его избили. Затем один из подозреваемых позвонил родственникам мужчины и, сообщил, что если те не переведут ему деньги, то избиения будут периодически продолжаться. Те отправили три тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из вымогателей.

7 августа правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео издевательств над арестантом в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как один из активистов УФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

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