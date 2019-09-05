Следователи сочли пятнами краски следы побоев у арестанта из «Крестов-2»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) провели проверку следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках заключенных. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, видеозапись с избиением арестанта смонтирована за пределами СИЗО, синяки и гематомы на тело другого арестанта были нанесены краской. Кроме того, как указали в СУ СКР, в «Крестах-2» не найдены так называемые пресс-хаты, где активисты бьют других арестантов по указке администрации учреждения.

Однако было установлено, что на территорию изолятора незаконно проносились мобильные телефоны. Материалы о возможной халатности сотрудников «Крестов-2» выделены в отдельное производство для проведения доследственной проверки.

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7 августа появилась видеозапись из «Крестов-2», на которой один из сотрудничающих с администрацией СИЗО активистов из числа арестантов бьет палкой другого арестанта, лежащего на кровати.

В ходе проверки также выяснилось, что двое сотрудников «Крестов-2» и один арестант изолятора вымогали у содержащегося там подсудимого деньги. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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