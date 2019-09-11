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Бывший капитан «Манчестер Сити» пропустит собственный прощальный матч

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Венсан Компани

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своем прощальном матче. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра», — заявил бельгийский защитник.

Прощальный матч для игрока организовало руководство «горожан». В товарищеском поединке, который состоится в среду, 11 сентября, бывшие и нынешние звезды «Манчестер Сити» сойдутся с известными игроками разных лет из других команд Английской премьер-лиги (АПЛ).

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года, с 2011-го был капитаном команды. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, завоевал два Кубка страны и четыре Кубка английской лиги. За свою английскую карьеру игрок не раз получал травмы разной степени тяжести.

По окончании прошлого сезона Компани стал играющим тренером «Андерлехта». В активе 33-летнего защитника четыре забитых мяча в 84 матчах в составе сборной Бельгии.

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