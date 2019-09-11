Россияне стали реже разводиться из-за бедности

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Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В январе — июле 2019 года в России на тысячу браков зафиксирован 621 развод. В аналогичный период прошлого года количество разводов составляло 705 на 1000. Причиной этого могло стать падение реальных располагаемых доходов россиян в первой половине 2019 года на 1,3 процента. На фоне этого вести совместный быт стало выгоднее, пояснил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

По его словам, также роль играет сильная закредитованность населения и сложности с работой в некоторых семьях. «Это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят», — сказал он.

Больше всего разводов зафиксировали в Ленинградской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области, меньше всего — в Чечне, Ингушетии, Туве, Дагестане и Северной Осетии. На Северном Кавказе и в Туве число разводов обычно невелико в связи с традиционностью общества, отметили эксперты.

В России люди разводятся чаще, чем в других странах. Так, в 2017 году в РФ коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на тысячу жителей) составлял 4,2. Для сравнения, в Германии он равнялся 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что рост доходов населения — одна из сложнейших национальных целей и является приоритетом правительства в рамках национальных проектов. По его словам, кабмин целенаправленно решает эту проблему. Принимаемые меры должны привести к тому, что к концу 2024 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократится в два раза.

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