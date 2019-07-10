Кудрин усомнился в росте доходов россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел слишком оптимистичным прогноз Минфина по росту реальных доходов россиян на один процент по итогам 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Кудрина в ходе обсуждения в Совете Федерации поправок в бюджет на текущий год.

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Он указал на тот факт, что в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян снижались на 2,3 процента. В связи с этим, по его мнению, достижение по итогам года даже скромного показателя в один процент будет проблематичным.

Кудрин отметил, что прогноз по темпу роста российской экономики в 1,3 процента находится в зоне риска. Он напомнил, что в первом квартале 2019 года рост составил 0,5 процента.

В среду, 10 июля, стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела запретить россиянам получать допдоход, ограничив доступ к фондовым рынкам и запретив популярные способы приумножения капитала. Также в регуляторе захотели ограничить доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам. Регулятор лоббирует жесткие поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые кардинально меняют категории инвесторов, работающих на российском рынке.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает ускорения роста экономики России во втором полугодии. Ведомство сохраняет прогноз по росту ВВП по итогам года на уровне 1,3 процента, в 2020 году Минэкономразвития ожидает рост в два процента. В дальнейшем экономика России будет ускоряться до уровня 3,3 процента по итогам 2024 года.

Между тем в июне прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года понизили сразу несколько команд аналитиков. Так, во Всемирном банке его снизили с 1,4 процента до 1,2 процента на фоне снижения нефтедобычи, в Центробанке с 1,2-1,7 процента до 1-1,5 процента, в рейтинговое агентство Fitch — с 1,5 процента до 1,2 процента.

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