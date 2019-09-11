В Москве загорелось здание Минюста

В центре Москвы горит здание одного из подразделений Министерства юстиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло в административном здании по адресу Смоленский бульвар, 3/5. Очевидцы утверждают, что из окон третьего этажа идет черный дым.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара и что горит уточняется», — сообщили агентству в главном управлении МЧС России.

Ранее стало известно, что пожар остается наиболее распространенной причиной ущерба загородной недвижимости в России. По статистике страховой компании, на ущерб от пожара в 2019 году пришлось 38 процентов всех страховых случаев. Второе место занимают заливы водой из-за повреждения коммуникаций, третье — кражи имущества. По этим поводам в компанию обратились 24 и 14 процентов тех клиентов, у которых в 2019 году произошел страховой случай.

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