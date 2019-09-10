Горящий центральный рынок Геленджика сняли на видео

Геленджик / ВКонтакте

В Геленджике утром 10 сентября произошел пожар на вещевом рынке, сообщает «Кубань 24». По словам местных жителей, загорелась одна из палаток.

По данным «Пятого канала», загорелся ангар, рядом с которым расположены жилые дома. Очевидцы сняли происшествие на видео, на записи видно полыхающий огонь и черные клубы дыма. Утверждается, что пламя перекинулось на соседние павильоны.

Как сообщили ТАСС в краснодарском МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров, но угрозы распространения огня нет. По данным Telegram-канала Mash, пострадал один человек — он отравился угарным газом. Информации о погибших нет.

Ранее между Ростовом-на-Дону и Батайском начался пожар в зарослях камыша. По данным очевидцев, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, к тушению привлекли более 85 человек.

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