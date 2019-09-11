Бывший муж Поклонской рассказал о разводе

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев прокомментировал заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу их развода. По мнению Соловьева, его бывшая жена продемонстрировала обычную женскую реакцию, пишет «Московский комсомолец».

«Также не удивлюсь, если вскоре будет озвучена информация о том, что я ел мухоморы, курил в неположенном месте, топил котят в Черном море, стоял под стрелой, пил кровь младенцев или не так смотрел на тещу», — добавил он, отметив, что давно к этому готов, но отвечать не собирается.

В начале сентября Поклонская дала интервью «Комсомольской правде», в котором раскрыла некоторые детали развода. Так, депутат уточнила, что решение было принято 26 мая по исковому заявлению с ее стороны и сейчас она имеет на руках официальный документ о расторжении брака, который должен вступить в силу, если ответчик, то есть Соловьев, не обжалует это решение.

Она также опровергла, что к разводу имеет отношение ее возвращение к настоятелю Среднеуральского монастыря — отцу Сергию. Однако назвать конкретные причины развода Поклонская отказалась.

О расставании пары стало известно 2 сентября. Соловьев подчеркнул, что ему нечего стыдиться и не в чем себя упрекать. «Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — сказал он.

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