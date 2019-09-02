Поклонская впервые высказалась о разводе с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила надежду, что ее развод с бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым не скажется на благополучии других людей и страны. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала она.

В интервью «Комсомольской правде», которое опубликовано в Telegram-канале издания, Поклонская заявила, что решение было принято 26 мая по исковому заявлению с ее стороны. Парламентарий также добавила, что имеет на руках официальный документ о расторжении брака, который должен вступить в силу, если ответчик (Соловьев) не обжалует это решение.

Причины развода Поклонская не разглашает. Депутат также опровергла, что к разводу имеет отношение ее возвращение к настоятелю Среднеуральского монастыря — отцу Сергию. «Приплетать одно к другому не стоит», — резюмировала она.

30 августа Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни, но не сообщила деталей. Днем 2 сентября Соловьев сообщил, что они расстались. Он отметил, что два лидера в семье — «гремучая смесь».

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!