В российском городе началась метель

В городе Норильск Красноярского края выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды, передает ТАСС.
Специалисты отметили, что метель — нехарактерное явление для города в это время года, обычно она начинается в конце октября. При этом первый снег — это «неудивительно и не катаклизм».
В городе объявлено штормовое предупреждение. Школьникам по усмотрению родителей разрешено не посещать занятия во вторую смену.
Местные жители поделились в соцсетях фотографиями и видео заснеженного города.
Ранее на одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег. По сообщениям очевидцев, снегопад начался утром 7 сентября. Так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад, отмечает телеканал.