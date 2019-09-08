В Сочи выпал снег

На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег. Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.

По сообщениям очевидцев, снегопад начался утром в субботу, 7 сентября. Так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад, отмечает телеканал.

Местные жители поделились фотографиями и видео в социальных сетях.

С первым снегом в Красной Поляне, друзья! ❄️❄️❄️ Сейчас! В Цирке-2 Горки Города! — #горкигород #краснаяполяна #сочи #снег #первыйснег Фото опубликовано @funsochi

Сегодня в горах шел первый снег 😱 Очень рано и неожиданно. Приятное напоминание, что зима близко! ❄️❄️❄️ ⠀ 📷: @dimaslbk #kraspol #kraspolclub #розахутор #сочи #краснаяполяна #горкигород #гтцгазпром Фото опубликовано @kraspol.club

Ранее сообщалось о том, что в некоторых регионах России ожидаются заморозки и мокрый снег в конце текущей недели. При этом эксперты пообещали, что в европейскую часть страны придет летнее тепло. В Москве в конце недели ожидается плюс 20-22 градуса, а с 9 сентября температура повысится до плюс 26 градусов.

В марте прошлого года в Сочи выпал оранжевый снег. После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.

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