Семь новых спортобъектов откроют в Подмосковье

Семь новых спортивных объектов откроют в Подмосковье до конца года, при их проектировке учитывалось мнение местных жителей, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО в среду, 11 сентября.

«В регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры — строим новые объекты, реконструируем и модернизируем уже существующие», — отметил Терюшков.

Он уточнил, что в Богородском городском округе заработает объект площадью более пяти тысяч квадратных метров. Он вместит в себя спортзал и зал для настольного тенниса. Новый ФОК в Шатуре в числе прочего будет располагать залом единоборств, рассказал министр.

В марте Терюшков рассказал, что с 2014 года в регионе построено более 120 спортивных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что спортивные зоны пользуются популярностью у жителей Подмосковья. Он заверил, что власти продолжат развивать спортивную инфраструктуру.