Власти Подмосковья отчитались о строительстве спортобъектов

Более 120 спортивных объектов построены в Московской области в рамках региональной программы, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

«Завершается программа по строительству 50 ФОКов, которую мы анонсировали и реализовывали с 2014 года. Появилось 25 бассейнов, 17 игровых залов, восемь ледовых площадок», — рассказал он.

Он уточнил, что до конца года будут сданы еще 17 спортобъектов. По словам министра, ведомству удалось решить проблемы слабой загрузки учреждений, так называемых мертвых часов. К примеру, теперь в этот временной интервал посетить спортивный объект могут малообеспеченные граждане. «В 2018-м году более 350 тысяч человек воспользовались этой услугой», — сообщил Терюшков.

Ранее в пятницу губернатор Андрей Воробьев отметил востребованность спортивных сооружений у местных жителей. Он заверил, что власти продолжат вкладывать силы в развитие спортивной инфраструктуры.

До конца марта планируется завершить строительство ледовых площадок в Наро-Фоминске и Селятине, уточнили в пресс-службе правительства.