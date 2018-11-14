Министр спорта Подмосковья рассказал об открытии зимнего сезона

Новый зимний сезон стартует в Подмосковье в начале декабря, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 ноября.

«Подготовлено семь горнолыжных курортов, особенно их много в Дмитровском округе, где создан целый тематический кластер. Каждый из курортов имеет несколько склонов различного уровня сложности и весь сопутствующий комплекс услуг», — сказал Терюшков.

Он отметил, что каждый из горнолыжных комплексов оборудован необходимой современной инфраструктурой. В частности, они оснащены подъемниками, канатными дорогами, рассказал министр.

Кроме того, по его словам, в регионе откроются около 130 лыжных трасс. Хотя бы одна трасса есть практически в каждом муниципальном образовании, подчеркнул чиновник. По его словам, общая протяженность трасс с каждым годом увеличивается. Также министр напомнил о работе катков, которые откроются с середины декабря.

В сентябре сообщалось, что службы жизнеобеспечения Московской области продемонстрировали готовность к зиме. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.