В партии Порошенко предложили отдать деньги студентов коровам

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» внес законопроект о помощи производителям крупного рогатого скота (КРС) за счет денег для студентов, пишут «Украинские новости».

Как следует из текста документа, он предложил увеличить на миллиард гривен (2,6 миллиарда рублей) расходы фонда поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Отдельно сказано, что направлять средства можно только на бюджетную дотацию за выращивание молодняка КРС в хозяйствах физических лиц.

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Деньги планируется взять из президентского фонда по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. По мнению Гончаренко, его финансирование стало грубым нарушением принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства в условиях нехватки средств на важные программы.

В пояснительной записке депутат объяснил, что поддержка необходима из-за стремительного сокращения поголовья КРС в период независимости. За 28 лет оно упало в семь раз — с 25,2 миллиона голов до 3,4 миллиона. «Если раньше корова была кормилицей селянской семьи, то сейчас она все больше превращается в экзотическое животное», — указал он.

Депутат порекомендовал новому кабинету министров предусмотреть в бюджете на 2020 год средства на специальную бюджетную дотацию фермерам за выращивание молодняка КРС.

Отметим, что ранее в роли главного защитника фермеров, которые работают с коровами, выступал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. По итогам прошедших выборов эта политическая сила не прошла в Верховную Раду. Также Ляшко считался одним из главным противников открытия рынка земли. Новые власти Украины назвали земельную реформу приоритетом своей политики, отменить мораторий на продажу предполагается к 1 декабря. Покупать землю с определенными условиями смогут даже иностранцы.

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