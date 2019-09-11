Бизнес восстал против массовых преследований за преступления девяностых

Представители российских и зарубежных компаний пытаются убедить Верховный суд зафиксировать норму, согласно которой срок давности по налоговым преступлениям в России исчисляется с даты неуплаты налога. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письменное обращение предпринимателей в Верховный суд.

Дискуссия возникла после того, как летом 2019 года Верховный суд предложил фактически отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов в России и считать это преступлением, которое длится, пока должник полностью не покроет долг перед государством.

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Тогда представители бизнеса заявили, что это приведет не только к отмене срока давности, но также даст закону обратную силу. В результате компанию можно будет привлечь за неуплату налога 20-летней давности и даже заставить заплатить пеню, начисленную за все эти годы. Предприниматели подчеркнули, что мера усилит давление на бизнес и замедлит экономическую активность в России.

После этого Верховный суд принял решение перенести на осень заседание своего пленума, на котором планировалось рассмотреть постановление о сроке давности по налоговым преступлениям. По данным «Ведомостей», встреча состоялась в начале сентября и из новой редакции постановления пленума указания на длящийся характер налоговых преступлений исчезли. Однако представители бизнеса все равно подчеркивают, что в постановлении должно быть четко прописано, что срок давности по налоговым преступлениям исчисляется с даты неуплаты налога.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей, который является одной из обратившихся к Верховному суду сторон, подчеркнули, что бизнес настаивает на четких, совершенно определенных и не ухудшающих текущее положение предпринимателей правилах. В пресс-службе организации сообщили, что пока неясно, каков будет окончательный текст постановления пленума Верховного суда, но бизнес внимательно следит за ситуацией и будет принимать все возможные меры, чтобы не допустить вечного уголовного преследования по налоговым преступлениям.

По нынешним правилам, срок давности для налоговых преступлений составляет от 2 до 10 лет. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, который вместе с предпринимателями обратился в Верховный суд, отметил, что изменение правил может помешать выполнению поставленной президентом задачи по декриминализации предпринимательства.

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