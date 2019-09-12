AliExpress начал торговать российскими автозапчастями

Китайский маркетплейс AliExpress начал продавать автомобильные запчасти с российского склада. Первыми продажи начали «Газпром нефть», который вышел с продажами масел G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips, а также магазин автотоваров Euroauto. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На онлайн площадке есть и еще несколько десятков продавцов, а в течение года их число увеличиться до 500. Постепенно, в 2020 году, на маркетплейсе начнут продаваться и механические автомобильные запчасти.

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Выход российских товаров на китайский рынок вписывается в цели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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