Впервые опубликуют секретный дневник «польской Анны Франк»

Дневник убитой во время Холокоста польской девушки по имени Рения Шпигель впервые будет опубликован семьей. Об этом рассказала ее сестра BBC News.

Страницы дневника, который девушка вела до своей смерти в 1942 году, находились в банковском хранилище 70 лет. Семья поместила их туда в 1950-м, а сейчас решила сделать из них книгу. Издание сравнивает рукопись с дневником Анны Франк.

Сестра Рении по имени Элизабет рассказала, что не смогла полностью прочесть его, потому что начинала плакать. Свою сестру она вспоминает как тихую и задумчивую девочку. По словам Элизабет, она была для нее как мать.

В дневнике Рения рассказывает о бомбардировках, о том, как вынуждена была скрываться и как наблюдала исчезновение еврейских семей из гетто. Также девушка делится впечатлениями о первой влюбленности в военные годы. На страницах дневника она пишет о парне по имени Зигмунт Шварцер, с которым у нее произошел первый поцелуй. Девушка описывает это за несколько часов до того, как нацисты добрались до ее родного города, о чем она сообщила в дневнике.

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В 1942 году 18-летней Рении Шпигель удалось сбежать из гетто. Она пряталась на чердаке дома, где ее нашли и застрелили немецкие солдаты. Зигмунт написал после ее смерти последний отрывок в дневнике. Издание приводит строки юноши о том, как он боится умирать. Позже его отправили в Освенцим, Зигмунт выжил в лагере смерти и после войны стал врачом в армии США. В 1950-м он нашел сестру Рении Элизабет и и отдал ей дневник.

Дочь сестры Элизабет, племянница Рении по имени Александра, решила самостоятельно перевести дневник в 2012 году с польского на английский язык, чтобы прочесть его и побольше узнать о жизни тети. Так появилась идея создать книгу.

Анна Франк — уроженка Германии, которая скрывалась в годы Второй мировой войны с семьей от нацистского террора в Нидерландах. С 1942 года, когда ей было 13 лет, она начала вести записи в дневнике. Франк писала на протяжении двух лет, в период нацистской оккупации Нидерландов. Ее рукописи опубликовали под названием «Убежище», они признаны объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО.

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