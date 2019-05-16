Польша отказалась платить за холокост

Польша не станет возвращать имущество погибших жертв холокоста. С таким заявлением выступила по телевидению пресс-секретарь премьер-министра Польши Иоанна Копчиньская, передает журнал Wprost.

«Польша никому ничего отдавать не будет. Это позиция правительства и премьер-министра Матеуша Моравецкого», — сказала Копчиньская

Такую реакцию вызвал подписанный президентом США Дональдом Трампом закон 447. Часть закона, известного как JUST («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации») посвящена реституции имущества жертв Холокоста, не оставивших наследников. Польские власти считают, что на него смогут претендовать еврейские организации.

13 мая польские власти отменили визит в страну израильской делегации, отказавшись обсуждать вопрос возмещения материального ущерба времен Второй мировой войны. 11 мая в Варшаве прошли массовые протесты правых активистов против закона 447.

В феврале премьер Моравецкий отменил свой визит в Израиль после заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны.

В июле 2018 года в Польше отменили уголовную ответственность за обвинения страны в причастности к холокосту. Ранее за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, выставляющие поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, можно было получить до трех лет тюрьмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



