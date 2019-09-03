Россия раскритиковала слова Джонсона о роли СССР во Второй мировой мире

Посольство России в Лондоне прокомментировало на своем сайте слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в начале Второй мировой войны с агрессией Третьего рейха.

Российские дипломаты назвали высказывание Джонсона неприемлемым. Они добавили, что британцы саботировали предложения СССР о создании антигитлеровского союза, который помог бы защитить Польшу. В посольстве утверждают, что британская дипломатия в 1939 году игнорировала нацистскую политику Австрии и Чехословакии.

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По мнению сотрудников российского посольства, дискуссии по поводу военной операции СССР в восточных районах Польши не позволяют ставить вопрос так, как это сделал Джонсон. Дипломаты решили оставить эту проблему историкам и отметили, что большинство россиян и британцев отдают дань памяти павшим во Второй мировой войне солдатам.

1 сентября, в день 80-летия начала Второй мировой войны, Борис Джонсон заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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