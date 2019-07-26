В биографии Бориса Джонсона нашли дом за шесть миллиардов рублей

В Стамбуле выставлен на продажу особняк, где некогда жил известный журналист Али Кемаль — прадед нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает Daily Sabah.

Здание, насчитывающее 23 спальни и восемь ванных комнат, оценили в 550 миллионов турецких лир, или более чем в шесть миллиардов рублей.

Построенное на берегу Босфорского пролива имение изначально предназначалось турецкому фельдмаршалу Зеки-Паше — участнику Балканских войн и Первой мировой войны на стороне Османской империи. Впоследствии в особняке жили разные люди, в том числе Али Кемаль — турецкий журналист и политик, в период с марта по июнь 1919-го занимавший пост министра внутренних дел Османской империи.

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Кемаль — дед по отцовской линии турецкого дипломата Селима Кунералпа и британского политика Стэнли Джонсона. Последний является отцом Бориса Джонсона, 24 июля текущего года занявшего пост премьер-министра Великобритании.

Выставленный на продажу дом в Стамбуле считается одним из самых дорогих в мире. Кроме того, это самый большой особняк на побережье Босфора. Здание во второй половине XIX века спроектировал Александр Валлэри — почитаемый в то время французско-турецкий архитектор.

В гонке за пост премьер-министра Борис Джонсон обошел министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. После победы политик заявил, что намерен зарядить страну энергией и объединить ее, а также провести Brexit.

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