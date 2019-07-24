Дом «самого яростного ненавистника России» сдадут в аренду

Особняк в английском графстве Суррей, где в свое время отдыхал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выставлен на рынок арендного жилья, сообщает Mansion Global.

Владелец, имя которого не раскрывается, хочет ежемесячно зарабатывать на исторической недвижимости 9,5 тысячи фунтов, или около 750 тысяч рублей. Сдачей объекта в аренду занимаются брокеры фирмы Hamptons International Lettings.

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В доме, расположенном в границах города Годалминга, восемь спален, несколько ванных комнат, кухня, четыре комнаты для приема гостей, винный погреб. Коттедж был построен в XVI веке и реконструирован в 1890 году по проекту Эдвина Ландсира Лаченса — одного из известнейших британских архитекторов. Объект имеет статус памятника второй категории. В недавнем прошлом в доме был выполнен косметический ремонт.

Унистон Черчилль и его супруга Клементина провели в особняке лето 1915-го, отмечает Mansion Global. Именно во время отдыха в Суррее политик увлекся рисованием. В коллекции созданных им работ есть, как минимум, четыре изображения годалмингского дома.

Черчилль занимал пост премьер-министра Великобритании в 1940-1945-м и в 1951-1955 годах. По результатам опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией «Би-би-си», он был признан величайшим британцем в истории, опередив принцессу Диану, Дарвина, Шекспира, Ньютона и других видных деятелей страны. «Самым яростным ненавистником Советской России» Черчилля называл Ленин.

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