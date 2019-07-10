Дом известного криминального авторитета 90-х выставили на продажу

В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж, некогда принадлежавший одному из лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «Центровые» Михаилу Кучину. Об этом сообщает URA.RU.

Описание объекта, содержащее фотографии и видеоролик, размещено в базе недвижимости ЦИАН. По данным информационного агентства, именно у этого дома Кучин был расстрелян в 1994 году. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, сообщила URA.RU, что криминальный авторитет в свое время приобрел готовый коттедж у первых собственников, а после гибели Кучина его супруга вновь продала дом им. В настоящий момент предложение временно неактуально, отметила агент: владельцам нужно привести в порядок документацию по объекту.

Видео: RoomVideo.ru / YouTube

Согласно информации в базе ЦИАН, общая площадь трехэтажного особняка — 311 квадратных метров. Он расположен на улице Волгоградской в микрорайоне Юго-Западный. Размер участка — пять соток. Коттедж предназначен для круглогодичного проживания. «Просторный дом для большой дружной семьи. Большие метражи помещений, высокие потолки позволяют легко дышать и радоваться жизни деткам нового хозяина дома», — говорится в объявлении. Цена объекта — 7,5 миллиона рублей.

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На снимках видно, что интерьеры особняка оформлены достаточно скромно. В некоторых помещениях отделка полностью отсутствует.

ОПГ «Центровые» была сформирована в конце 1980-х, считалась одной из мощнейших в России. Группа контролировала центр Екатеринбурга, из-за чего ей и присвоили такое название. В банду входили несколько сотен людей. В середине 1990-х ОПГ была оттеснена на второстепенные позиции другой преступной группировкой — «Уралмашевской». В ходе противостояния двух банд многие их лидеры погибли. Кучина расстреляли через два года после того, как был убит основатель «Центровых» Олег Вагин.

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