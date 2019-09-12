Бегун пожертвовал гонкой и дотащил травмированного соперника до финиша

Тайский легкоатлет помог травмированному сопернику финишировать в забеге на 10 километров на турнире CAT 10K Thailand Championship. Видео опубликовано на YouTube-канале Viral Press.

Один из участников гонки потерял равновесие у финишной прямой. Легкоатлет не мог самостоятельно подняться на ноги. Тогда один из бегунов остановился перед финишем и вернулся, чтобы поднять соперника. Спустя несколько мгновений к нему присоединились еще несколько спортсменов.

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