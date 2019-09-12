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Путин опроверг команду закрыть для кавказцев военные училища

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе опроверг существование негласной команды не принимать выходцев с Кавказа в военные училища. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 сентября.

Один из участников встречи рассказал, что хотел устроить по знакомству своего сына в кадетское училище, но друзья сказали ему, что есть негласное указание не принимать дагестанцев, чеченцев и ингушей в военные учебные заведения.

«Никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может», — отреагировал глава государства.

Путин добавил, что кавказцы доказали свою эффективность в Сирии. Он напомнил, что военная полиция там преимущественно сформирована из выходцев с Кавказа.

«Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения», — отметил он.

Утром 12 сентября Путин прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику. В ходе общения с жителями села Ботлих он вспомнил о подвиге, который совершили дагестанцы, защищая территориальную целостность РФ.

Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

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