Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»

Телеведущий Павел Лобков в конце сентября покинет канал «Дождь». Об этом сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова в посте в Facebook.

По ее словам, после многочисленных перезапусков программа «Бремя новостей», которую вел Лобков, будет закрыта. Команда, работавшая над передачей, начала готовить новый проект. Перепелова пояснила, что Лобков еще будет появляться в новостном вечернем выпуске телеканала в течение сентября.

Лобков подтвердил «Интерфаксу», что уходит с «Дождя». По словам ведущего, он будет делать новые проекты про науку, однако отказался называть канал, на который перейдет.

«Причина одна: понимаете, хочется несколько растрястись, тряхнуть стариной. Это, скорее, будут репортажные проекты, связанные с наукой в широком смысле слова», — рассказал журналист. Источник в окружении Лобкова сообщил агентству, что журналист может перейти на канал «Пятница», где станет ведущим передачи про ботанику.

На «Дожде» Лобков работает с февраля 2012 года. Является одним из ведущих итоговых новостей канала, программы Hard Day's Night и еженедельной программы «Бремя новостей». Ранее работал на Пятом канале и НТВ. Был ведущим программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции.

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