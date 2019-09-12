«Челси» потратит 39 миллионов евро на игрока сборной Алжира

Защитник «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Атталь заинтересовал лондонский «Челси». Об этом сообщает The Daily Mail.

Английский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 39 миллионов евро в январе. На «Челси» наложен запрет на трансферы до лета 2020-го из-за нарушения правил, касающихся переходов молодых игроков, но руководство команды рассчитывает, что санкции могут снять раньше.

Атталь выступает за «Ниццу» с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел два матча, в которых сделал одну результативную передачу. Минувшим летом в составе сборной Алжира защитник выиграл Кубок Африки. Всего в его активе один забитый мяч в шести встречах в составе национальной команды.

«Челси» после четырех туров имеет в активе пять очков, с которыми располагается на 11 месте в чемпионате Англии. «Ницца» в первенстве Франции провела столько же матчей, набрав в них девять очков. Команда располагается на третьей позиции.

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