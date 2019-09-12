Заморозку переводов пенсионных накоплений объяснили потерей «кучи денег»

Центробанк России предложил запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых они теряют инвестиционный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

«Самое главное, мы должны будем выбрать ту конструкцию, еще раз внятно оценив формулировки, которая потребует минимальных изменений законодательства», — сказал он и добавил, что текст соответствующего законопроекта разрабатывается.

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Ранее в четверг, 12 сентября, замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что люди теряют «кучу денег» при таких переводах. По его словам, переводы накоплений предлагается заморозить минимум на три года. «Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег», — заключил замминистра.

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