В России задумали изменить расчет пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8846 рублей. В настоящее время накопительная пенсия назначается, если эта сумма выше пяти процентов.

По словам экспертов, после принятия новых правил для того, чтобы получать накопительную пенсию, потребуется иметь на счету 450–500 тысяч рублей.

Решение будет приниматься исходя из интересов граждан, пишет издание со ссылкой на представителя Минтруда.

Впервые накопительная часть пенсий была заморожена в 2014-м. С этого года отчисления в «накопиловку» в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно распоряжаться этими средствами: например, направить на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. Этот период должен был закончиться в 2020 году, но в июле текущего года года правительство продлило его до 2022-го включительно.

На время действия заморозки страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Раньше граждане могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами: направить на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть.

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