В Минздраве задумали снабдить группы риска приборами дистанционного мониторинга

В Минздраве рассматривают вопрос включения приборов дистанционного мониторинга в программу государственных гарантий и бесплатно обеспечить ими группы риска. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко, передает ТАСС.

«В рамках создания принципов модернизации первичного звена мы прорабатываем эту возможность, делаем рассчеты и обозначаем тот контингент, для которого такие устройства должны быть доступны в рамках программы государственных гарантий», — заявила Бойко, отметив, что за последние четыре года 22 субъекта страны уже приняли участие в дистанционном мониторинге людей из высокой группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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