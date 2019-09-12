Выступивших против молебна в школе россиян назвали сектантами

В школе №22 города Волжский Волгоградской области родители школьников выступили против молебна к началу учебного года. Об этом сообщила директор школы Ольга Новожилова, передает РИА Новости.

Новожилова рассказала, что в школе была ежегодная традиция, молебны проводил Александр Копейкин, настоятель одного из местных храмов. «В этом году такой молебен мы поставили, нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу <…> В связи с этим от молебна отказались», — сказала директор, подчеркнув, что богослужение велось не в учебное время.

В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» Копейкин назвал сектантами родителей, выступивших против молебна. Он отметил, что молебен состоится позже, но в нем примут участие «только желающие».

Ранее учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду. Молебен уже прошел в местном лицее №1 и должен был состояться 6 сентября в школе №2. Автор поста на Pikabu отметил, что согласия на участие в событии у родственников школьников не спрашивали. Мужчина написал обращение в местный департамент образования и сослался на закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (125-ФЗ).

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