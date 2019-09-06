Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом

Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду. Молебен уже прошел в местном лицее №1 и должен был состояться 6 сентября в школе №2, сообщает «Говорит Москва».

О том, что родителей учащихся предупредили о готовящемся мероприятии, на портале Pikabu написал один из пользователей. Он прикрепил фото дневника своего сына, в котором был вкладыш с объявлением: «6 сентября в 9.30 будет проходить освещение учеников на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки». Слово «освящение» было написано с ошибкой.

Автор поста отметил, что согласия на участие в событии у родственников школьников не спрашивали. Мужчина написал обращение в местный департамент образования и сослался на закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (125-ФЗ).

В разговоре с радиостанцией завуч лицея №1 Виктория Пранова указала, что обряд проходил и в их учебном заведении. «У нас было объявлено на педагогическом совете. Вот сегодня проводилось мероприятие на улице, а то все не влезли», — сказала она, добавив, что посещение было добровольным. Представители других конфессий в тот момент находились в классах или «стояли в сторонке».

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