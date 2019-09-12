Россияне смогут эффективнее судиться

В России с октября заработает новая система судопроизводства, которая повысит шансы граждан на эффективную защиту своих прав и интересов. Об этом сообщил председатель Верховного суда России (ВС) Вячеслав Лебедев, передает «Интерфакс».

По его словам, открываются девять новых кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды.

1 октября вступит в силу закон о введении в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации», который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора. Новый принцип позволит более эффективно исправлять судебные ошибки, способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия, считает глава ВС.

Введение новых судов изменит ситуацию, когда апелляционные и кассационные жалобы на решения нижестоящих инстанций мог рассматривать один и тот же суд.

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