В России упростили процедуру возбуждения уголовных дел против судей

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий процедуру возбуждения уголовных дел против судей. Текст документа в среду, 3 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в положения статьи 448 УПК РФ, регламентирующей особенности привлечения к ответственности спецсубъектов. Согласно тексту документа, возбуждение уголовного дела против мирового судьи или судьи районного суда становится возможным только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

Ранее для этого требовалось согласие региональной квалифколлегии. ВККС занималась судьями Верховного суда РФ, военных судов, арбитражных судов, а также судов субъектов федерации.

Принять решение о возбуждении дела против судьи с согласия квалифколлегии может только председатель Следственного комитета России.

Госдума приняла законопроект 25 июня, на следующий день его поддержал Совет Федерации.

По мнению адвоката Анны Жуковой, к которой «Лента.ру» обратилась за комментарием, в связи с этими изменениями процедура привлечения к уголовной ответственности судей не усложнилась, а упростилась. Теперь обращение от председателя Следственного комитета с просьбой дать согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности будет сразу поступать в высшую инстанцию и рассматриваться беспристрастными арбитрами, незнакомыми с судьей. Таким образом сократится число отказов в возбуждении, которые сейчас регулярно выносят региональные ККС.

Сегодня, по словам Жуковой, от обращения председателя СКР Александра Бастрыкина до принятия решения проходит около года. Ожидается, что с изменением закона этот срок сократится в четыре раза. По данным «Ленты.ру», инициатором закона выступил Верховный суд Российской Федерации.

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