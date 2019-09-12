Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы

Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США). Об этом сообщает The Sun.

Спортсменка выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, однако сразу же после этого узнала, что ее результат аннулирован. Судьи решили дисквалифицировать 17-летнюю Уиллис за то, что ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Они сочли это за желание девушки привлечь внимание.

Отмечается, что на Аляске существует правило, регулирующее размер купальника. Спортсменка настаивает на том, что она подвернула его в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было неудобно. Одна из тренеров, Лорен Лэнгфорд, заявила, что Уиллис чувствовала себя очень плохо, когда узнала о дисквалификации.

Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, пишет The Sun. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.

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