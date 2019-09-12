Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию

Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов. Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.

Российская сторона посчитала подобное решение «возмутительным». «Неожиданностью оно не стало», — заявили в посольстве, подчеркнув, что именно районные власти несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию. Там также выразили надежду, что памятник останется на своем месте, а чешская сторона обеспечит его охрану «в полной мере».

Ранее стало известно, что памятник Коневу в Праге перенесут в один из музеев. На протест против переноса вышли несколько десятков человек. Монумент не раз оскверняли вандалы: последний раз это произошло в конце августа.

В 2017 году в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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