В Праге уберут с места памятник советскому маршалу-освободителю

Совет района Прага-6, в котором находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов, принял решение перенести монумент. Об этом со ссылкой на главу района Ондржея Колларжа сообщает РИА Новости.

«Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и о проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году», — заявил он после заседания местного органа управления.

Куда именно перенесут памятник — пока неизвестно. На протест против переноса вышли несколько десятков человек.

Памятник не раз оскверняли вандалы: последний раз это произошло в конце августа. МИД России выразил в связи с этим протест посольству Чехии.

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В 2017 году сообщалось, что в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

В 2014 году нижнюю часть памятника маршалу перекрасили в розовый цвет.

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