Болгария посчитала освобождение Европы советской армией «сомнительным тезисом»

России не стоит поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Болгарии, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — заявили в болгарском ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что попадание под влияние СССР имело для страны долгосрочные последствия в виде «45 лет правления тоталитарного режима». Там также отметили, что не имеют отношения к выставке «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется в Российском культурном центре в Софии 9 сентября. По мнению болгарской стороны, термин «освобождение» ставит в привилегию только некоторые политические круги, что является вмешательством во внутриполитические дебаты страны.

Ранее некоторые западные лидеры также высказывались в негативном ключе о роли СССР во Второй мировой войне. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад, когда «последние вагоны с техникой оккупационных войск» покинули страну.

Советский Союз объявил войну Болгарии, которая поддерживала страны Оси, 5 сентября 1944 года. В ночь с 8 на 9 сентября в стране произошел государственный переворот. Во время болгарской операции никакого сопротивления советским войскам оказано не было.

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