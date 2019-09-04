Россия ответила Болгарии на слова о роли советской армии в освобождении Европы

Посольство России в Софии ответило на заявление болгарского Министерства иностранных дел о роли СССР в освобождении Европы и связанные с этим обвинения в попытке повлиять на внутриполитические дебаты страны. Комментарий опубликован на странице представительства в Facebook.

В посольстве сообщили, что планируемая выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», название которой вызвало возмущение болгарской стороны, не имеет ничего общего с болгарским политическим дискурсом и отдельными политическими силами страны, и объяснили, что экспозиция направлена на ознакомление с архивными материалами, которые были засекречены или неизвестны.

«Поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — заключили в представительстве России.

Ранее МИД Болгарии заявило, что России не стоит поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. По мнению болгарской стороны, термин «освобождение» ставит в привилегию только некоторые политические круги, что является вмешательством во внутриполитические дебаты страны.

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