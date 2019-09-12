Россия откажется от займов в долларах

Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«В следующем году будем смотреть, как всегда, искать окно возможностей. Это, возможно, будет не только евро, возможно, это будут китайские юани. Будем определяться; сейчас пока сказать однозначно не представляется возможным», — заявил министр.

Материалы по теме Купили стабильность Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением

В конце июля директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев указывал, что мир постепенно уходит от доллара и переходит на национальные валюты в торговых расчетах. Однако процесс тормозится из-за исторической роли американской валюты как самой ликвидной. Тимофеев подчеркнул, что практически у всех стран есть развитая система корреспондентских счетов в долларах. «Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — заключил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!