ЛНР передала Киеву полсотни заключенных

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне 54 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на территории республики еще до начала боевых действий. Об этом сообщила в своем Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год. Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания», — рассказала она.

Также украинской стороне передали 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в суд в порядке апелляции или кассации.

Все заключенные были осуждены до 2014 года и отбывали наказание в местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях. Луганск передает их Киеву, чтобы проживающие на украинских территориях родственники заключенных получили возможность встречаться с ними. Уточняется, что в списки на выдачу включили только тех, кто изъявил желание отбывать остаток срока в украинских тюрьмах.

Аналогичные передачи уже проводились ранее. Так, ЛНР в одностороннем порядке передавала осужденных до 2014 года лиц в мае, апреле и марте этого года, каждый раз по 60 человек. В феврале республика передала украинской стороне 33 заключенных, в декабре 2018 года — 42 заключенных.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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