Пешеходный мост рухнул и заблокировал трассу в Подмосковье

Видео: телеканал 360

В Подмосковье на федеральной трассе А-107 в районе Селятино рухнул пешеходный мост и перекрыл движение в обе стороны, передает телеканал «360».

Телеканал опубликовал видео, присланное очевидцами. На нем видно, что под рухнувшим мостом стоит тягач с цистерной. Предположительно, автомобиль задел конструкцию, и разрушил ее. Обстоятельства происшествия изучает ГИБДД.

Рабочие и спецтехника приступили к разбору обломков. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Свердловском поселке Филькино через сутки после открытия провалился мост через реку Каква. Жители дожидались моста через Какву с 2017 года, но в итоге построили его сами.

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