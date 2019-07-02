Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян

В Санкт-Петербурге признали виновным рабочего, из-за которого два человека погибли и один получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты на туалет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой. С девятого этажа она упала на биотуалеты, в которых находились три человека. Двое из них погибли, один получил травмы.

Звягинцева обвинили в нарушении правил безопасности при строительных работах (часть 3 статьи 216 УК). Он согласился с обвинением, его приговорили к полутора годам условно. Ему также на год запретили занимать руководящие должности при ремонтно-строительных работах.

В марте житель Ленинградской области попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Причиной смерти стал осколок, попавший в висок погибшему.

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