На Урале иностранным студентам пришлось ночевать на улице ради койки в общежитии

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ) из Китая ночевали у здания вуза на улице Мира, чтобы получить место в общежитии. Об этом сообщает Е1.ru.

«Мы приехали на учебу издалека, платим более 136 тысяч в год за человека, но у нас нет даже места, где мы можем переночевать», — рассказал изданию Ли Цзэлун, уточнив, что из-за невозможности получить место в общежитии ему и другим иностранным студентам приходится ночевать в хостелах. По его словам, студенты встают в очередь в полночь, чтобы успеть к открытию университетского отдела расселения.

«Отдел по распределению жилых помещений должен работать с 9:30. Те, кто пришел сегодня после 5:30, скорее всего, уже не успеют получить место в общежитии», — добавил Ли Цзэлун, пояснив, что ежедневно университет выдает разрешение на заселение в общежитие максимум 30 студентам, при том что желающих заселиться намного больше.

В УрФУ пояснили изданию, что задержка с расселением действительно была, но сейчас все студенты якобы расселены. Кроме того, проблемы с расселением объяснили поздним приездом иностранных студентов перед началом занятий.

Ранее погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистические данные об иностранцах, которые приехали на учебу в Россию. Так, всего за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тысяч студентов. Больше всего учащихся приехали из Казахстана (59,3 тысячи), Китая (21,2 тысячи), Узбекистана (14 тысяч) и Украины (13,7 тысячи). Также в страну приезжают граждане Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США.

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