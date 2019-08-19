ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию иностранцах

Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистические данные об иностранцах, которые приехали на учебу в Россию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Всего за первые два квартала 2019 года в страну въехали 181,5 тысяч студентов. Больше всего учащихся приехали из Казахстана (59,3 тысячи), Китая (21,2 тысячи), Узбекистана (14 тысяч) и Украины (13,7 тысячи).

Всего в России учатся приезжие из 174 стран. Так, из Великобритании к нам приехали 767 человек, из Белоруссии — 231, из Канады — 99, по три человека с Мальты и из Гондураса и один гражданин Исландии. Также в страну приезжают граждане Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США.

ФСБ с начала года ведет статистику по учету иностранных граждан, приезжающих учиться в Россию. Это произошло после того, как Росстат в 2018 году обновил приказ, утверждающий статистическое наблюдение ФСБ за иностранцами. Помимо учебы также добавился сбор данных о работе.

По данным Минобрнауки, в начале 2018 года в России было более 274 тысяч иностранных студентов. Кроме того, по данным министерства, первое место по числу учащихся занял Казахстан (65,6 тысячи), второе — Туркменистан (27,4 тысячи), третье — Узбекистан (25,7 тысячи), на четвертом — Китай (18,3 тысячи).

Ранее стало известно, что с начала 2019 года в Россию приехали работать более двух миллионов иностранцев. Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи).

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