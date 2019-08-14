В Минобрнауки объяснили ужесточение правил контактов ученых с иностранцами

В Министерстве науки и высшего образования России объяснили, что приказ о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Наука", и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что российские ученые и специалисты сталкиваются с ограничениями и ужесточениями и при посещении зарубежных организаций и ведомств.

Ранее 14 августа Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые предписания Минобрнауки «выглядят как перебор». Песков отметил, что в Кремле пока не видели приказа, и заявил, что нужно проявлять «определенную бдительность», потому что «спецслужбы не дремлют», но не стоит устанавливать подобные правила.

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